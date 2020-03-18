18 Mart töreninde korona virüs tedbiri - Son Dakika
Son Dakika Güncel 18 Mart töreninde korona virüs tedbiri - Son Dakika

18 Mart töreninde korona virüs tedbiri

6 saat önce

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü töreninin ardından korona virüsü ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

18 Mart töreninde korona virüs tedbiri, System.String[]

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü töreninin ardından korona virüsü ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Vali Bektaş; "Şimdi ben konuşuyorum benim ağzımdan damlacıklar sizlere geliyor eğer bende hastalık varsa sizlere bulaşıyor yani sizden bana, benden size bu bir bulaşmakla bitmiyor siz başka bir yere gidiyorsunuz ben başka bir yerden geliyorum dolayısıyla toplumun tüm katmanları ilişki içerisinde. Bu işleri hafife almamamız lazım. Alarma geçecek bir durumumuz yok. Ama çok dikkatli olmalıyız" dedi.


18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü töreninin ardından gazetecilerin Korona virüsü ile ilgili sorularını cevaplayan Vali Erdoğan Bektaş; "Burada devletimizin hükumetimizin İçişleri bakanlığımızın uygulamak istediği bir şey var. Olabildiği kadar kalabalığı az ortamlar oluşturmamız lazım. Kalabalıklardan kaçmamız gerekiyor. İnsanların birbirine etkileyebileceği ortamlardan uzak durmamız gerekiyor. Sağlık bakanımızı dinliyoruz. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızı dinleyeceğiz. Zaten onlar her şeyi açık ve net ifade ediyorlar. Herkes ne yapacağını aşağı yukarı biliyor ve bu çerçevede bizler de faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Zonguldak'ta çok şükür kayda değer olumsuz bir gelişme yaşanmadı ve yaşanmamasını diliyoruz. Bunu dinlemek yetmiyor. Gerçekleştirmek için de açıklanan ilan edilen duyurulan tedbirleri önlemleri herkesin titizlikle ama herkesin titizlikle uyuması gerekiyor. İşte bakın tören bile yapmıyoruz niye çünkü bilinen bir şey var. Gümrük kapılarımız kontrol altında hepsine bakılıyor. Aklınıza gelebilecek her konu gündemde değerlendiriliyor ama burada en önemli yani bizim bakamayacağımız şey insanlar arası ilişkilerde yeterli dikkatin sağlanamaması bunun sağlanmasını istiyoruz. Umre'den dönenler kontrol altında. Hepsine bakılıyor. Şimdilik bizim alarma geçecek bir durumumuz yok" dedi.


İçişleri Bakanlığı'nca korona virüse karşı önlemler kapsamında sosyal hayatın kısıtlanması için birçok alınan kararın ardından Zonguldak'ta özellikle insanların yoğun bulunduğu yerlerde hareketliliğin azaldığı görüldü. Caddelerde yürüyen insanlardan bazılarının da maske taktıkları gözlendi. Öte yandan Kent Konseyi Başkanı Yesari Sezgin ve üyeleri cadde boyunca gezerek "Zonguldak Kent Konseyi Uyarıyor" başlığı altında bilgilendirme broşürü dağıttı. - ZONGULDAK

Çanakkale Zaferi, Erdoğan Bektaş, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:21 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı
8 Mart'ta Almanya'dan dönen HDP'li Meral Danış Beştaş, kendini karantinaya almadı Meclis'e gitti Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi
Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir         
11:47
Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı 7,5 milyon kişi risk grubunda! Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı 7,5 milyon kişi risk grubunda!         
11:42
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok         
11:20
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarını ertelemedi ancak virüs önlemlerini harfiyen uyguladı TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarını ertelemedi ancak virüs önlemlerini harfiyen uyguladı         
11:15
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil         
10:52
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı         
10:51
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı         
10:28
Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var         
10:10
Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak         
10:01
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:55
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı         
09:54
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi         
09:51
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak         
09:43
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı         
09:31
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi         
09:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 19:55:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 18 Mart töreninde korona virüs tedbiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]