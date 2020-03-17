18 Mart töreninde sadece çelenk sunulacak - Son Dakika
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18 Mart töreninde sadece çelenk sunulacak

6 saat önce

Tüm dünyayı saran korona virüsü salgınına karşı ülke genelinde alınan tedbirler doğrultusunda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 105. yıl dönümü kapsamında bu yıl sadece çelenk sunma töreni gerçekleştirileceği bildirildi.

18 Mart töreninde sadece çelenk sunulacak, System.String[]

Tüm dünyayı saran korona virüsü salgınına karşı ülke genelinde alınan tedbirler doğrultusunda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 105. yıl dönümü kapsamında bu yıl sadece çelenk sunma töreni gerçekleştirileceği bildirildi.


Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, 18 Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajına korona virüsü dolayısıyla alınan tedbirleri hatırlatarak başlayan Vali Sezer, "Tüm dünyayı saran Coronavirüs salgınına karşı ülkemiz genelinde alınan tedbirler doğrultusunda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 105. yıl dönümü kapsamında bu yıl sadece Çelenk Sunma Töreni gerçekleştirilecektir. Ancak bu cennet vatanımız ve şanlı bayrağımız uğruna canlarını feda eden ecdadımız için bir çoğumuz tören alanında veya mezar başında olamayacağız ama dualarımızla ve tüm kalbimizle manevi ruhaniyetlerini yad edeceğiz. 105. yıl dönümünü kutladığımız 18 Mart Çanakkale Zaferi, milletimizin birlik ve beraberlik uğruna tüm varlığını ortaya koyduğu unutulmaz bir destandır. Aziz milletimiz, yokluklar ve imkansızlıklar içinde sarsılmaz inancı ve mücadelesi sonucu zaferle sonuçlanan savaşta 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe kazımıştır. Çanakkale Zaferi inancın, fedakarlığın ve azmin sembolüdür. Çanakkale dağların, taşların şüheda gövdesine büründüğü yerdir. Çanakkale Zaferi; vatanı, dini, hürriyeti ve istikbali söz konusu olduğunda Türk milletinin neleri göze alabileceğini, neleri başarabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bu yönüyle Çanakkale Zaferi, dün olduğu gibi bugün de, milletimiz, ülkemiz ve geleceğimiz üzerine plan kuranlar için hiçbir zaman unutmamaları gereken bir derstir. Milletimiz, birlik ve beraberliğimizi bozmak için fırsat kollayanlara karşı, ebedi varlığımızın teminatı kahraman ecdadımızın sahip olduğu aynı ruh ve anlayışla vatanını korumak için bugün de canı ve kanı pahasına mücadelesini sürdürmektedir. Bu vesileyle 105 yıl önce bu vatanın selameti için Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda ve vatan müdafaasının söz konusu olduğu her noktada, bugüne kadar canını ortaya koyarak adını tarihe altın harflerle yazdıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:09 Kaynak: İHA
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