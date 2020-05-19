18 Mayıs 2020 Haberleri - Son Dakika

18 Mayıs 2020 Haberleri
18 Mayıs 2020 Manşet Haberleri.
- İtalyan modacı, koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı
- İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalarla ilgili açıklama: Hukuka aykırılık bulunmamaktadır
- Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor
- BB Erzurumspor'da 5 gün önce koronavirüs tespit edilen 11 kişinin testi negatif çıktı
- İtalya Futbol Federasyonu Serie A'nın başlamasını 14 Haziran'a kadar askıya aldı
- Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
- Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek
- Maltepe'de iftar öncesi ekmek dağıtan iki fırıncı silahlı saldırıya uğradı
- Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle Çemçe grubu tamamen yok edildi
- Koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahiplerine 11,5 milyar lira destek sağlandı
- KKTC'de oteller 1 Haziran'dan itibaren hizmete açılacak
- Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti
- 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti
- Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 31 oldu, 1158 yeni vaka tespit edildi
- 19 Mayıs saat 19.19'da evlerden İstiklal Marşı okunacak
- Son Dakika: Salgın nedeniyle Türkiye'de 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi sona erdi
- Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
- Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'tan itibaren öğle ve ikindi namazlarında açık olacak
- İspanya'da koronavirüs nedeniyle 18 Mayıs'ta 59 kişi hayatını kaybetti
- ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak
- 11 günlük kız bebeğinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 25 kişi karantinaya alındı
- Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
- Çin Devlet Başkanı, 'Çin koronavirüsü sakladı' iddialarına karşı ülkesini savundu
- Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı
- Koronayı atlatan yıldız futbolcu zor günlerini anlattı: Ciğerlerim patlayacak gibiydi
- Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor
- Son Dakika: Kars'da çatışma: 3 terörist öldürüldü, 1 askerimiz şehit oldu
- Yasağı ve uyarıları hiçe sayıp toplu iftara giden 13 kişiye koronavirüs bulaştı
- ABD'de 18 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 854 kişi hayatını kaybetti
- ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı
- Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi
- Bayern Münihli Robert Lewandowski, ligde 4 gol daha atarsa kendi rekorunu kıracak
- Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı Eylül'e kadar 30 milyon doz üretilebilir
- Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
- Selin Ciğerci, 'Çocuğum olmuyor' diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu
- Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi
- Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü
- Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
- Mide kanaması nedeniyle ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in operasyonu başarılı geçti
- Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 12:18
Son Dakika Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın Ünlü oyuncunun doğallığıyla büyülediği teras pozlarına beğeni yağdı Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Lerzan Mutlu, ayaklarını görmek için para teklif eden hayranına sert çıktı Hande Ataizi'nin 1 ay önce söylediği "Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" sözleri gündem oldu Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu 59 yaşındaki Hakan Peker görücü usulü evliliğe yeşil ışık yaktı: Koronavirüs testi yapılırsa flört edebiliriz Survivor'da adaların bu hafta birleşeceğini söyleyen Acun Ilıcalı: Yeni bir dönem başlıyor "Hepimiz balonuz" diyen Hatice'den havuz başında mini şortlu poz! Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti