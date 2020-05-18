18 Mayıs 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

18 Mayıs 2020 Tv 2 Yayın Akışı

18 Mayıs 2020 Pazartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TV 2 YAYIN AKIŞI 01:00 Geniş Aile 02:30 Kelime Oyunu 02:30 Rehber 03:30 Ben Bilmem Eşim Bilir 05:30 Müzik 06:00 Kampüsistan 06:00 Kavak Yelleri 07:30 İkizler Memo-Can 07:45 Çocuklar Duymasın 10:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 10:00 Geniş Aile 12:15 Çok Gezenti 13:15 Rehber 14:00 Derya Baykal'la Gülümse 14:30 Çocuklar Duymasın 16:00 Sağlıkla Gülümse 16:15 Akasya Durağı 16:30 Doktorlar 19:00 Kelime Oyunu 21:00 Yalan Dünya 21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir 23:30 Gece Kafası 23:30 Kanıt

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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