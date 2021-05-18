18 Mayıs 2021 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

18 Mayıs 2021 Tv 2 Yayın Akışı
18.05.2021 06:42
18 Mayıs 2021 Salı günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
00:45 Kelime Oyunu
02:00 Kanıt
03:15 Akasya Durağı
04:40 Elveda Derken
05:50 Müzik
06:00 Kınalı Kar
08:15 Evim Şahane
10:00 Akasya Durağı
13:15 Tatlı Hayat
15:15 Elveda Derken
16:45 Doktorlar
19:45 Kelime Oyunu
21:15 Tatlı Hayat
23:00 Kanıt
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