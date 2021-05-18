Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Spor Artı
02:00 Aktüel Futbol
04:30 Altay - İstanbulspor
06:10 Efsanelerin İzinde
06:15 Süper Lig Özetler
06:50 Spor Kitaplığı
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:45 TFF 1. Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:25 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Özetler
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 TBMM-TV
17:55 Altınordu - Yılport Samsunspor
20:00 Spor Akşamı
20:45 Süper Lig Özetler
21:00 Futbol Anadolu
23:05 Aktüel Futbol
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 18 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika