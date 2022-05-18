Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
04:15 Haftanın Golleri
04:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
05:00 Trio
06:00 Süper Lig Maç Özetleri
07:00 Yeni Gün
09:00 Galatasaray - A. Demirspor
10:45 Haftanın Golleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Fenerbahçe - Elazığspor
14:00 Haftanın Golleri
14:15 1. Lig Haftanın Golleri
14:30 M. Başakşehir - Trabzonspor
15:00 Ök Y.malatyaspor-fenerbahçe
15:30 Haftanın Golleri
15:45 1. Lig Haftanın Golleri
16:00 A. Alanyaspor - Gaziantep Fk
17:45 1. Lig Haftanın Golleri
18:00 Süper Lig Maç Özetleri
19:00 Taraftar
20:00 Sporun Mabetleri
20:30 Süper Lig Yolu
22:00 Final
23:30 İstatistik Bankası
Son Dakika › TV › 18 Mayıs 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika