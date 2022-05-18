Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
02:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
03:00 İtalya Seri A Özetler
03:20 İngiltere Premier Lig Özetler
03:50 Spor Atlası
04:00 Futbol Gecesi
05:30 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:25 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 İngiltere Premier Lig Özetler
14:00 TBMM-TV
17:25 Sırbistan - Belçika
19:30 Spor Merkezi
19:55 Türkiye - İspanya
22:00 Futbol Anadolu
23:30 İleri Üçlü
Son Dakika › TV › 18 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika