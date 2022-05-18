18 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

02:30 Spor Toto 1. Lig Özetler

03:00 İtalya Seri A Özetler

03:20 İngiltere Premier Lig Özetler

03:50 Spor Atlası

04:00 Futbol Gecesi

05:30 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:25 Spor Toto 1. Lig Özetler

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 İngiltere Premier Lig Özetler

14:00 TBMM-TV

17:25 Sırbistan - Belçika

19:30 Spor Merkezi

19:55 Türkiye - İspanya

22:00 Futbol Anadolu

23:30 İleri Üçlü