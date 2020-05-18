18 Mayıs Pazartesi DHA Spor Gündemi

Türk futbolu 19 Mayıs'ı DHA aracılığıyla kutladı

- Arda Turan: Bayramımız kutlu olsun

Yusuf Erdoğan : Büyük bir gurur, evde onurla kutluyoruz

-Umut Nayir: Bayramımız kutlu olsun

-Gökhan İnler: İyi bayramlar

Ali Palabıyık : Bugün 19 Mayıs, en mutlu gün

-Berat Ayberk Özdemir: 19 Mayıs Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umudunun inanca dönüştüğü gündür

Güray Vural : Bayramımız kutlu olsun

Milli tenisçilerden '19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı' mesajları

Çağla Büyükakçay : Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün Samsun 'a ayak bastığı ve bir ulusun kurtuluş yolunu açtığı gündür. Bayramımız kutlu olsun

Marsel İlhan : 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarım

İpek Soylu : Bayramımız kutlu olsun

Yankı Erel : 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun

-Ayla Aksu : Gelecek bizlere emanet

-İpek Öz: Şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum

-Altuğ Çelikbilek: Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bayramımızı kutlarım

BEŞİKTAŞ VE GENÇLERBİRLİĞİ FUTBOLCULARININ KARANTİNASI BİTİYOR

Beşiktaş ve Gençlerbirliği'nin, koronavirüs önlemleri kapsamında, yurt dışından geldikleri için 14 gündür karantinada olan futbolcuları yurttan çıkacak.

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