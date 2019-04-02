Son Dakika Haberleri: 18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'ne Doğru

18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'ne Doğru

1 saat önce

Mersin'de bu yıl 18'incisi düzenlenecek Uluslararası Müzik Festivali kapsamında düzenlenen beste yarışmasında finalistler belli oldu.

18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'ne Doğru, System.String[]
Mersin'de bu yıl 18'incisi düzenlenecek Uluslararası Müzik Festivali kapsamında düzenlenen beste yarışmasında finalistler belli oldu.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, beste yarışması, Soli Pompeiopolis Antik Kenti'ne ithafen "Mersin, Soli Pompeiopolis'in Gün Doğuşuna Ezgi Arıyor" sloganıyla düzenlendi.

Piyano, keman, viyola ve viyolonsel dörtlüsü formunda düzenlenen ve 16 eserin katıldığı yarışmada, "BGMSN, Heykel, Kestane, SNDJYF ve Sütun" rumuzlu eserler finale kaldı.

Final konseri, 15 Nisan'da Mersin Latin Katolik Kilisesi'nde gerçekleştirilecek olan etkinliğe, Mersin Devlet Opera ve Balesi başkemancısı Marina Kvlividze'nin yanı sıra, Artem Reutiv, Melis Özdemir ve Candost Özkan eşlik edecek.

Dereceye giren eserler, sanatçılar ile dinleyici oylarıyla belirlenecek ve birinciye 5 bin lira, ikinciye 2 bin 500 lira, üçüncüye bin 500 lira, dördüncü ile beşinciye de 500'er lira ödül ve sertifika verilecek.

Mersin'in 18. kez ev sahipliği yaptığı Uluslararası Müzik Festivali, 10 Nisan - 2 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:51 Kaynak: AA

Müzik Festivali, Mersin, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2014'te HDP'den Seçime Girip Kaybeden Mustafa Sarıgül, Bu Kez CHP'den Aday Olup Kazandı Kılıçdaroğlu, Seçim Gecesi İmamoğlu'nu 20 Kez Aramış Ekrem İmamoğlu'nun, İsmail Küçükkaya'ya Verdiği Cevap Sosyal Medyada Gündem Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 12:34:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'ne Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]