Son Dakika Haberleri: 18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'ne Doğru

18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'ne Doğru

17 dakika önce

Mersin'de bu yıl 18. kez düzenlenecek Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında, 3 ayrı dalda verilecek ödüllerin sahipleri açıklandı.

18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'ne Doğru, System.String[]
Mersin'de bu yıl 18. kez düzenlenecek Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında, 3 ayrı dalda verilecek ödüllerin sahipleri açıklandı.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, "2019 Festival Sanat Ödülü"ne, Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) uygun görüldü.

Müzik öğretmenliği ve koro şefliği yapan Reyhan Bezdüz, "Festival Kent Ödülü"ne layık görülürken, "Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü" de ulusal ve uluslararası dereceleri bulunan Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri Sofiko Tchuburidze, İdil Olgar ve Yahya Azimoğlu arasında paylaştırıldı.

Ödüller, 10 Nisan'da Mersin Kültür Merkezi'ndeki açılış konseri öncesinde sahiplerine takdim edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mersin Uluslararası Müzik Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, "18 yıldır dağıttığımız ödüllerle saygın pek çok sanatçımızın ismini Mersin'e taşımış, bir o kadar da klasik müziğin genç yıldızlarını sanatseverlerin takdirine sunmuş bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

18. Uluslararası Müzik Festivali, 10 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:36 Kaynak: AA

Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Müzik Festivali, Mersin, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den Son Oy Sayısına İlişkin Açıklama Geldi: Fark 19 Bine İndi 23 Nisan'da Poz Verdiği Koltuğa, 32 Yıl Sonra Başkan Seçilerek Oturdu Büyükşehir Belediye Başkanı, Görevi Devrettikten Sonra Evine Belediye Otobüsü ile Gitti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 14:53:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'ne Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]