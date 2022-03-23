18 metrelik 'Civil' peyniri açılış kurdelesi oldu - Son Dakika

Antalya'da düzenlenen "Kadim Şehir Erzurum Tanıtım Günleri"nde Dadaşlar, kültür ve yöresel lezzetlerini Yörüklerle buluşturdu. Açılış töreninde Erzurum'a özgü 'Civil' adı verilen örgülü peynir açılış kurdelesi yapıldı. Makasın kesemediği peynir ellerle güçlükle kopartıldı.

Antalya Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği "Kadim Şehir Erzurum Tanıtım Günleri"nde, kültür ve yöresel lezzetlerini Yörüklerle buluşturdu. Antalya Fuar ve Kongre Merkezi'nde (ANFAŞ) düzenlenen program, Erzurum bar ekibinin gösterisiyle başladı. Çağ kebabı, kadayıf dolması, çeçil peyniri gibi Erzurum'un yöresel lezzetleri ve ürünlerinin yer aldığı stantlar kuruldu.

Dadaşlarla Yörükleri buluşturan etkinlikte ziyaretçiler hem alışveriş yaptı, hem de yöresel lezzetlerin tadına baktı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, açılışta yaptığı konuşmada, Erzurumluları turizm kenti Antalya'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, kültürlerin birleşmesinin önemine değindi.

"BULUŞMAYI ÖNEMSİYORUZ"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise Erzurum'un Antalya ile benzer özelliklerinin olduğunu belirterek, "Şunu açıkla ifade etmeliyim ki, Erzurum Antalya'nın farklı bir versiyonu. Nasıl ki Antalya bir turizm şehri ise Erzurum da bir turizm şehridir. Erzurum farklı ülkelerden turistlere ev sahipliği yapıyor. Palandöken ve Konaklı kayak merkezlerindeki otellerde yer bulmak zor. Şu anda oralar turist kaynıyor. Tarihi mekanlarımız, spor merkezlerimiz var. Dadaşlar ile Yörüklerin buluşmasını önemsiyoruz" dedi.

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz da Antalya'da ilk kez Erzurum Günleri yaptıklarını, soyut, somut tüm değerleri kente taşıdıklarını vurguladı.

Antalya Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nehat Öztürk ise Erzurum'u Antalya'da tanıtmayı, Yörüklerle kaynaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Protokol dağılmak üzereyken, yapılan bir çağrıda davetlilere sürpriz olduğu belirtildi. Önce protokol üyelerine naylon eldiven dağıtıldı, ardından büyük bir sepet içerisinde getirilen 18 metrelik 'Civil' peyniri sahnede dizili duran protokole uzatıldı. İkinci açılış kurdelesi olan peyniri makasla kesemeyen protokol, bu kez elleriyle kesmek istedi. Uzun uğraş sonunda peynir parçalandı ve davetlilere dağıtıldı.

Etkinlikte sanatçı Sümer Ezgü de konser verdi. Dadaşlar ve Yörükler, sevilen sanatçının türküleri ile hem hüzünlendi, hem de eğlendi.

Etkinlik 26 Mart'ta sanatçı Nurullah Akçayır konseri ile son bulacak.

(İHA)