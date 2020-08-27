18 metrelik kuyuya düşen kediyi itfaiye çıkardı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta 18 metrelik kuyuya düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Türkoğlu ilçesi, Şekeroba Mahallesi'nde bir kedinin kuyuya düştüğü ihbarı üzerine, itfaiye grubundan bir ekip olay yerine ulaşarak kuyuda önce zehirli gaz ölçümü yaptı. Koruyucu solunum cihazı ile 18 metrelik kuyuya inen itfaiye erinin kediyi kurtarması ise kolay olmadı.

İtfaiye eri yanına yaklaştıkça daha aşağılara inen kedi, 2,5 metresi su ile dolu kuyuda daha fazla aşağıya inemedi ve 20 dakikalık çalışma sonunda kuyudan çıkarıldı. Yara almadan kurtarılan kedi sahibine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ