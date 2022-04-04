18 METRELİK KUYUYA DÜŞEN KÖPEĞE HALATLI KURTARMA - Son Dakika
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18 METRELİK KUYUYA DÜŞEN KÖPEĞE HALATLI KURTARMA

04.04.2022 16:54

AKSARAY'da 18 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düşen köpek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

AKSARAY'da 18 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düşen köpek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Güzelyurt ilçesi, Gaziemir köyü Afet Evleri Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Üzeri açık bırakılan boş su kuyusundan köpek sesi geldiğini duyanlar, muhtar Adil Bakan'a haber verdi. Bakan da durumu AFAD ekiplerine bildirdi. İhbarla belirtilen adrese gelen ekipler, halatla kuyuya inip köpeği kurtardı. Kuyudan çıkartılan köpeğe yiyecek ve su verildi. Köpek ardından tedavisi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. (DHA)

18 METRELİK KUYUYA DÜŞEN KÖPEĞE HALATLI KURTARMA
18 METRELİK KUYUYA DÜŞEN KÖPEĞE HALATLI KURTARMA
18 METRELİK KUYUYA DÜŞEN KÖPEĞE HALATLI KURTARMA

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Güzelyurt, Köpek, AFAD, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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