Son Dakika Haberleri: 18 milyon kanserliden 2 milyonu meme kanseri
Son Dakika Güncel Haber

18 milyon kanserliden 2 milyonu meme kanseri

1 saat önce

Bursa'da Meme Kanseri Haftasında bu hastalığa dikkat çekmek için hastane personeli pembe giyindi.

18 milyon kanserliden 2 milyonu meme kanseri, System.String[]

Bursa'da Meme Kanseri Haftasında bu hastalığa dikkat çekmek için hastane personeli pembe giyindi.


Meme Kanseri Haftası dolayısıyla Bursa Hayat Hastanesinde bütün personel pembe kıyafetler giydi. Hastaneye gelen hastalara meme kanserinde erken teşhisin önemiyle ilgili broşürler dağıtıldı. Doktorlar ise üzerinde pembe rekler bulunan önlükler giydi. Personel de üzerinde pembe renklerin bulunduğu kıyafetler giydi. Bu şekilde meme kanserine dikkat çekilmek istendi.


Meme kanserinde erken teşhisin çok önemli olduğunu ifade eden Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Doktor Ahmet Özkul, "Bugün pembe giysilerimizi ve kurdelelerimizi takarak meme kanserine dikkat çekmek istedik. Bizim meme kliniğimiz var, her gelen hastamıza bu broşürlerden vererek bilgilendiriyoruz. 2018 yılında dünya genelinde 18 milyon kanserlinin 2 milyonu meme kanseridir. Her yüz kadından yirmi beşinin meme kanseriyle karşılaşıyor. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork" dedi. - BURSA

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



(Özel) Hastane yakınında kalp kiriz geçirdi, 20 dakika sonra müdahale edildi
"Annem" filmine giden Bülent Ersoy, gözyaşlarına boğuldu Hülya Avşar tenis turnuvasına derin yırtmaçlı leopar desenli eteğiyle çıktı Dünyanın en yakışıklı mahkumu Jeremy Meeks Galatasaray formasıyla programa çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.9.2019 17:28:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 18 milyon kanserliden 2 milyonu meme kanseri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]