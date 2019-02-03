18 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak

Yarıyıl tatilinin ardından 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen için yarın başlayacak.

Yarıyıl tatilinin ardından 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen için yarın başlayacak.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Super Bowl`dan ABD Ekonomisine 15 Milyar Dolar Katkı Bekleniyor

Beşiktaş'tan Alman Gazetesi Bild'in "İflas Ediyorlar" Haberine Açıklama

Fiyatlar Yüksek Olunca Pazarlar Boş Kaldı

Çiftçi de Vatandaş da Dertli! Dalında 80 Kuruş Olan Mandalina İstanbul'da 8 Lira