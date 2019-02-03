Son Dakika Haberleri: 18 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak

18 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak

1 saat önce

Yarıyıl tatilinin ardından 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen için yarın başlayacak.

18 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak, System.String[]
Yarıyıl tatilinin ardından 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen için yarın başlayacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:31 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Super Bowl`dan ABD Ekonomisine 15 Milyar Dolar Katkı Bekleniyor Beşiktaş'tan Alman Gazetesi Bild'in "İflas Ediyorlar" Haberine Açıklama

Fiyatlar Yüksek Olunca Pazarlar Boş Kaldı Çiftçi de Vatandaş da Dertli! Dalında 80 Kuruş Olan Mandalina İstanbul'da 8 Lira
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 11:47:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 18 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]