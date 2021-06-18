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18 milyon öğrencinin dijital karneleri e-Okul'da erişime açıldı - Son Dakika

18 milyon öğrencinin dijital karneleri e-Okul'da erişime açıldı

18.06.2021 11:12
18 milyon öğrencinin dijital karneleri e-Okul'da erişime açıldı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin dijital karneleri e-Okul'dan erişime açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin dijital karneleri e-Okul'dan erişime açıldı.

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla başlayan ve kimi zaman yüz yüze eğitimle sürdürülen 2020-2021 eğitim öğretim yılı, 2 Temmuz Cuma sona erecek.

Bu kapsamda e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanmaması için ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri, e-Okul'dan erişime açıldı. Bakanlık tarafından okullarda bugüne özel bir karne etkinliği yapılmadı ancak talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek.

Karnelerin dijital ortamda erişime açılmasının ardından, 21 Haziran'dan 2 Temmuz'a kadar okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler gerçekleştirilecek.

Liselerde ise sorumluluk ve mazeret sınavları 2 Temmuz'a kadar tamamlanacak ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları ile 12. sınıflara yönelik rehberlik faaliyetlerine devam edilecek.

"Telafide Ben de Varım" programı uygulanacak

Daha sonra 1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programı uygulanacak. 21 Haziran-2 Temmuz'da başvuru yapılabilecek telafi eğitimi programı, 5 Temmuz-31 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinliklerle ilgili ayrıntılara "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

milli eğitim bakanlığı, Eğitim Bilişim Ağı, Lise, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 18 milyon öğrencinin dijital karneleri e-Okul'da erişime açıldı - Son Dakika


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