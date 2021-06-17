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18 milyon öğrencinin dijital karneleri yarın erişime açılacak - Son Dakika

18 milyon öğrencinin dijital karneleri yarın erişime açılacak

17.06.2021 10:56
18 milyon öğrencinin dijital karneleri yarın erişime açılacak, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri yarın e-Okul'dan erişime açılacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri yarın e-Okul'dan erişime açılacak.

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla başlayan 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecek.

Bu kapsamda e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanmaması için ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri, 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan erişime açılacak.

Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek.

Karnelerin dijital ortamda erişime açılmasının ardından, 2 Temmuz'a kadar okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler gerçekleştirilecek. Liselerde ise sorumluluk ve mazeret sınavları 2 Temmuz'a kadar tamamlanacak, ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları ile 12. sınıflara yönelik rehberlik faaliyetlerine devam edilecek.

"Telafide Ben de Varım" programı uygulanacak

Daha sonra 1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programı uygulanacak. 21 Haziran-2 Temmuz arasında başvuru yapılabilecek telafi eğitimi programı, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında düzenlenecek.

Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinliklerle ilgili ayrıntılara "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

Eylülde ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz okulları açılacak.

Okul öncesi eğitimde, velilerin tam gün çocuk kulübü talepleri ise açılacak çocuk kulüpleriyle karşılanabilecek. Yaz okulu ve çocuk kulüpleri, karneler verildikten sonraki hafta başlamak üzere açılabilecek.

2'nci sınıfa geçen öğrenciler için okuma yazma taraması başlatılacak

Program kapsamında, 1'den 2'ye geçen öğrenciler için okuma yazma taraması başlatılacak, bu taramaların sonuçlarına göre, ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlanacak. Ayrıca 3 ve 4. sınıf öğrencileri İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) uygulaması ile desteklenecek.

Destekleme programı için 1-8. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan çalışma kitapları ve 1-4. sınıf öğrencilerine tamamlayıcı çalışma yaprakları eylül ayında ücretsiz dağıtılacak.

Bakanlık, liseler için de kritik kazanımlar taraması hazırladı.

milli eğitim bakanlığı, Haziran, Lise, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 18 milyon öğrencinin dijital karneleri yarın erişime açılacak - Son Dakika


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