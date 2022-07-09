18 Milyon Yaşındaki Balık Benzeri Hayvanın Dünyadaki En Yaşlı Omurgalı Olduğu Kesinleşti

NANJİNG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çinli paleontologlar, ileri deneysel teknikleri kullanarak 518 milyon yıl önce yaşamış gizemli balık benzeri biçime sahip "yunnanozoan"ların dünyadaki en yaşlı omurgalılar olduğunu tespit etti. Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde yer alan ve Kambriyen döneme dair fosil alanı olan Chengjiang faunası geçmişten kalma büyük bir omurgalılar grubunu barındırıyor ve bilim insanları da oradan gelen omurgalıların kökenine dair gizemi çözmeyi umuyorlardı. Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Nanjing Jeoloji ve Paleontoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar, Changjiang faunasından gelen yunnanozoan örneklerini x-ışınları mikrotomografisi, elektron mikroskobunda tarama ile aktarma ve enerji dağılımlı spektrometriyle elementleri haritalandırma gibi daha önce üzerinde çalışılmayan teknolojileri kullanarak inceledi. Araştırmacılar, yunnanozoanların solungaç kıvrımının, omurgalılara özgü mini liflerin egemen olduğu hücre dışı bir matrise sahip hücresel kıkırdaktan oluştuğuna dair kanıt buldular. Enstitü araştırmacılarından Zhao Fangchen, "Yunnanozoanların birçok ilkel özelliği evrimle ilgili anahtar içgörüler sunabilir ve bu da omurgalıların nereden geldiğine dair gizemi ortadan kaldırabilir" dedi. Araştırmanın bulguları Cuma günü Science dergisinde yayımlandı.