18 Mühendis Hakkında Fetö'den Gözaltı Kararı
1 saat önce
FETÖ'nün savunma sanayii şirketlerindeki mensuplarının tespitine yönelik soruşturma kapsamında 18 mühendis hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ'nün savunma sanayii şirketlerindeki mensuplarının tespitine yönelik soruşturma kapsamında 18 mühendis hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün savunma sanayii şirketlerindeki mensuplarının tespitine yönelik soruşturma kapsamında, HAVELSAN'da mühendis olarak çalışan, HAVELSAN şirketi adına alınıp mühendislere kullanmaları için verilen GSM hatlarına Bylock yükleyip kullandıkları tespit edilen ve soruşturma nedeniyle kurumla ilişkileri kesilen 18 mühendis hakkında arama ve gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğünce devam edildiği bildirildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:26 Kaynak: İHA
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