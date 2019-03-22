18 Mühendise Fetö'den Gözaltı Kararı
1 saat önce
ANKARA Cumuhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Hava Elektronik Sanayii'nde (HAVELSAN) eskiden çalışan 18 mühendis hakkında gözaltı kararı verildi.
ANKARA Cumuhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Hava Elektronik Sanayii'nde (HAVELSAN) eskiden çalışan 18 mühendis hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün savunma sanayii şirketlerindeki mensuplarının tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada, HAVELSAN'da mühendis olarak çalışan ve şirket adına alınan GSM hatlarına 'Bylock' yükleyip kullandığı tespit edilen 18 mühendis hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma nedeniyle kurumla ilişkileri kesilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:31 Kaynak: DHA
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