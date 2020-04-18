18 Nisan 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:30 Yasak Elma
03:15 Temizlik Benim İşim
04:30 Zuhal Topal’la Sofrada
05:45 Bana Sevmeyi Anlat
07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Dostumun Dünyası
13:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Dünya Avucunuzda
14:00 Temizlik Benim İşim
15:45 Yaparsın Aşkım
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Mucize Doktor
20:30 Zuhal Topal’la Sofrada
23:00 Tolgshow