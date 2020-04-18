18 Nisan 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

01:30 Yasak Elma

03:15 Temizlik Benim İşim

04:30 Zuhal Topal’la Sofrada

05:45 Bana Sevmeyi Anlat

07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

11:15 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Dostumun Dünyası

13:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Dünya Avucunuzda

14:00 Temizlik Benim İşim

15:45 Yaparsın Aşkım

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Mucize Doktor

20:30 Zuhal Topal’la Sofrada

23:00 Tolgshow