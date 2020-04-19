18 Nisan 2020 Haberleri - Son Dakika

18 Nisan 2020 Haberleri
20 dakika önce
18 Nisan 2020 Manşet Haberleri.
- Hakkari'de nöbet sırasında rahatsızlanan asker, şehit oldu
- İran'da yüz binlerce civcivin canlı halde üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı
- İnfaz yasası ise cezaevinden tahliye olan eski hükümlü, arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü
- Feghouli, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor
- Djokovic, Federer ve Nadal, genç tenisçiler için harekete geçiyor
- Ankara OSTİM'deki depoda pavyon eğlencesi yapanlara 60 bin lira ceza kesildi
- Mersin Büyükşehir Belediyesi 'bedava ekmek yasaklandı' dedi, valilikten jet yanıt geldi
- Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan 'Mercedes Kadir' hayatını kaybetti
- Brezilyalı model, çantasını çalmaya çalışan hırsızı süpürge ile uzaklaştırdı
- Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi
- Devlet Hava Meydanları İşletmesi: Atatürk Havalimanı'na yapılan inşaat uçuşları engellemiyor
- Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 2 milyon 300 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 590 bini geçti
- İtalya'da liglerin kaderi Çarşamba günü belli oluyor
- Denizde, korona hastalarına hakaretler yağdıran 4 kişinin keyfi karakolda son buldu
- Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi
- İngiltere'de sağlıkçılardan tek kullanımlık tulumları yıkayıp yeniden kullanmaları istendi
- Dünya koronavirüsle pençeleşirken Afrika'da Ebola yeniden hortladı
- Ömer Bayram: Ailemde bir kişide korona var
- Koronavirüsü yenen hemşireden ürperten sözler: Hala tat ve koku alamiyorum
- Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı
- Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi
- Nesli tükenmekte olan vaşak, Bayburt'ta bitkin halde görüntülendi
- İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı
- Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi
- Kadıköy Belediyesi'nin moral bandosuna Kaymakamlık izin vermedi
- Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı
- Teknoloji uzmanı Hakkı Alkan, koronavirüse yakalandı
- Vincent Janssen'den Fenerbahçe itirafı: Katkı sağlayamadım
- Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı
- Robeto Mancini: İbrahimovic, Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede
- Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sakallı hali dikkat çekti
- Van Valisi, korona hastalarını gizleyen muhtarla ilgili konuştu: Bizi sıkıntıya sokacak
- Turizm Bakanı'nın 'Mayıs sonu normalleşme başlayabilir' sözü turizmcileri umutlandırdı
- Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi
- Sokağa çıkma yasağında aracıyla tehlikeli hareketler yapan sürücü 'Şeytana uydum' dedi
- Meksika liginde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı
- Galatasaray'ın eski hocası Prandelli'den olay sözler: 2. oldum, beni kovdular
- Sağlık çalışanları için 'Bize yük oldular' diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, özür diledi
- ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'na inşa edilen hastanenin her odasının yoğun bakım olabileceğini aktardı
Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 12:18
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