18 Nisan 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:30 Yeni Gelin
01:45 Yağmur: Kıyamet Çiçeği
02:15 Savaş Vadisi
04:00 Kuaförüm Sensin
05:45 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Gelin Evi
08:15 Hayat Güzeldir
09:30 Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş'la
10:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Feryat
13:00 Kuaförüm Sensin
15:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Yağmur: Kıyamet Çiçeği
23:45 Savaş Vadisi