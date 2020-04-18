18 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:40 SÜPER LİGBAŞAKŞEHİR GOLLER
00:55 Kamu Spotu: Evde Spor
01:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI
01:20 2018 Dünya Kupası En Güzel 10 Gol
01:30 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI
02:40 Spor Akşamı
03:10 Spor Akşamı
03:40 Almanya Bundesliga Özetler
04:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI SON 16 MAÇI
04:10 Lig Hatırası 89-90
04:30 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI
05:40 Lig Hatırası 89-90
06:05 İngiltere Premier Lig Özetler
06:40 Süper Lig Galatasaray Goller
06:50 Spor ve Sağlık
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Formula E Sokak Yarışları
07:00 DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ADAMLARI
07:25 Lazio Goller
07:40 İNTER GOLLER
07:50 Spor ve Sağlık
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
07:55 Kamu Spotu: İşte Spor
08:00 İlk Baskı
08:00 FREESTYLE
08:25 Kamu Spotu: Evde Spor
08:30 Salto
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Orhan Ayhan'la
09:15 Süper Lig Özetler
09:30 Unutulmaz Maçlar
09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:55 Kamu Spotu: Evde Spor
10:00 Spor Bülteni
10:25 Kamu Spotu: İşte Spor
10:30 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI SON 16 MAÇI
11:15 Süper Lig Özetler
11:45 UNUTULMAZ KIRKPINAR FİNALLERİ
11:55 Takvim Yaprakları
12:00 Kapıkulenin Anahtarı Naim Süleymanoğlu
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI
13:15 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Bülteni
14:00 FUTBOL HAZIRLIK KARŞILAŞMASI
14:55 Kamu Spotu: Evde Spor
15:00 Lig Hatırası 89-90
15:25 İngiltere Premier Lig Özetler
15:45 Bundesliga
15:55 Kamu Spotu: İşte Spor
16:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI
16:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNAL KARŞ.' GALLER -
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
18:00 Spor Ana Haber
18:00 Spor Bülteni
18:30 UNUTULMAZ OLİMPİYAT ZAFERLERİ
18:40 İngiltere Premier Lig Goller
18:55 Takvim Yaprakları
19:00 Unutulmaz Maçlar
19:00 Bundesliga
19:45 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol
20:00 Spor Bülteni
20:30 Süper Lig Özetler
20:40 Almanya Bundesliga Özetler
20:50 Kamu Spotu: İşte Spor
21:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIYARI FİNAL MAÇI
21:00 Lig Hatırası 89-90
21:25 İngiltere Premier Lig Özetler
22:00 Spor Akşamı
22:40 Lazio Goller
22:55 Kamu Spotu: Evde Spor
23:00 Unutulmaz Maçlar
23:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI