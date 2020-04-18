18 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:30 Ev Yapımı

01:15 Ya İstiklal Ya Ölüm

01:45 Mucize

02:20 Ya İstiklal Ya Ölüm

03:30 Zinde Kal

04:20 Zulüm

05:30 Ömür Dediğin

05:40 İncir Ağacı

06:00 Küçük Hanımefendi

06:55 Ferhunde Hanım ve Kızları

07:45 Uğurlugiller

07:55 Tutunamayanlar

09:00 Kuruluş

09:30 İyi Fikir

10:00 Perihan Abla

11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları

11:55 Gülşen Abi

12:50 Tam Zamanı

13:10 Yedi Numara

13:15 Dert Ortağı

13:45 Zinde Kal

14:45 Sağlıklı Mutfak

15:10 Yeditepe İstanbul

15:45 Uzaktan Erişim

17:00 Ağlıyorum

17:10 Ev Yapımı

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Düğün Dernek

20:00 Kalk Gidelim

22:45 Ev Yapımı