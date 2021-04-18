18 Nisan 2021 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

18 Nisan 2021 Tv8 Yayın Akışı

18 Nisan 2021 Pazar günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TV8 YAYIN AKIŞI 00:15 Survivor Ekstra 01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan 02:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan 04:30 Kırmızı Oda 06:30 Oynat Bakalım 08:30 Çook Yaşa 09:45 On Yaş Genç 10:30 Süper 1 Takım 10:45 Survivor Panorama 13:15 Kırmızı Oda 15:45 Sinema 20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

Son Dakika

Büyük skandal! Bosna'nın haritadan silinmesini öngören belge ortaya çıktı, Türkiye detayı dikkat çekti

Koronavirüs verilerinde rekor kıran ülkemiz günlük vaka sayısında ABD'yi geçti

Rusya'nın Türkiye kararı kendi ülkesini de vurdu: Kayıp 5 milyar ruble

Esra Bilgiç, Kanunsuz Topraklar dizisine transfer oldu

Yeni yaşını kutlayan Duygu Özaslan'dan süper minili ve derin dekolteli poz

Uyarılar art arda geldi! 24 kenti etkisi altına alacak toz taşınımı bu gece başlıyor

Prens Philip'i tanrıları kabul eden kabile, cenaze töreni için hazırlık yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasankeyf-2 köprüsünün açılışında yine çevre düzenlemesi uyarısı yaptı