18 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Trio

01:00 Z Raporu

01:30 Gamer

02:30 Trabzonspor - V. Karagümrük

04:15 Y. Kayserispor - Ç. Rizespor

06:00 Sanal Direktör

06:45 1. Lig Maç Özetleri

07:00 Trabzonspor - V. Karagümrük

08:45 1. Lig Maç Özetleri

09:00 Yeni Gün

11:00 Gamer

12:00 Sanal Direktör

12:45 1. Lig Maç Özetleri

13:00 Maç Başlıyor

13:30 A. Hatayspor - Dg Sivasspor

15:30 Maç Başlıyor

16:00 A. Alanyaspor-fta Antalyaspor

18:00 Maç Sonu

18:30 Sporun Mabetleri

19:00 Fenerbahçe - Göztepe

19:30 beIN Süper Lig

20:30 Fenerbahçe - Göztepe

22:30 beIN Süper Lig