Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Snooker Dünya Şampiyonası
01:00 Bisiklet: Paris-roubaix
02:30 Türkiye Bisiklet Turu
04:00 Snooker Dünya Şampiyonası
06:00 Türkiye Bisiklet Turu
07:30 Snooker Dünya Şampiyonası
09:30 Türkiye Bisiklet Turu
11:30 Bisiklet: Paris-roubaix
18:45 Haberler
18:50 Türkiye Bisiklet Turu
19:45 Bisiklet: Paris-roubaix
20:40 Haberler
20:45 Snooker Dünya Şampiyonası
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 18 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika