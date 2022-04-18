18 Nisan 2022 günü altının kilogramı 932 bin liraya yükseldi - Son Dakika
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18 Nisan 2022 günü altının kilogramı 932 bin liraya yükseldi

18.04.2022 17:43

18 Nisan 2022 günü Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 932 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 932 bin lira, en yüksek 938 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artarak 932 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 571 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 534 milyon 390 bin 563,37 lira, işlem miktarı ise 571,20 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 580 milyon 960 bin 576,76 lira düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Türkiye Finans Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

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Altının kilogramı 929 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 929 bin 500 liraya geriledi

Katılım Bankası, Borsa İstanbul, Altın, KMTP, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans 18 Nisan 2022 günü altının kilogramı 932 bin liraya yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 18 Nisan 2022 günü altının kilogramı 932 bin liraya yükseldi - Son Dakika
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