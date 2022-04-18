18 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Futbol Gecesi

02:00 % 100 Futbol

03:15 Beypiliç Boluspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

04:55 Spor Toto Süper Lig Özetler

05:15 Spor Toto 1. Lig Özetler

05:30 Futbol Gecesi

06:58 İstiklal Marşı

08:40 Spor Toto Süper Lig Özetler

08:55 Spor Takvimi

09:55 Efsanelerin İzinde

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Sabahı

12:00 Spor Bülteni

12:55 Spor Takvimi

13:00 Avrupa Stüdyosu

15:00 Spor Bülteni

15:55 MKE Ankaragücü - Adanaspor A.Ş.

18:00 Spor Hafta Sonu

20:25 Yılport Samsunspor - Eyüpspor

21:15 % 100 Futbol Devre Arası

21:30 Yılport Samsunspor - Eyüpspor

22:30 % 100 Futbol

23:30 Teknik Analiz