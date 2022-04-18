Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Futbol Gecesi
02:00 % 100 Futbol
03:15 Beypiliç Boluspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
04:55 Spor Toto Süper Lig Özetler
05:15 Spor Toto 1. Lig Özetler
05:30 Futbol Gecesi
06:58 İstiklal Marşı
08:40 Spor Toto Süper Lig Özetler
08:55 Spor Takvimi
09:55 Efsanelerin İzinde
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Sabahı
12:00 Spor Bülteni
12:55 Spor Takvimi
13:00 Avrupa Stüdyosu
15:00 Spor Bülteni
15:55 MKE Ankaragücü - Adanaspor A.Ş.
18:00 Spor Hafta Sonu
20:25 Yılport Samsunspor - Eyüpspor
21:15 % 100 Futbol Devre Arası
21:30 Yılport Samsunspor - Eyüpspor
22:30 % 100 Futbol
23:30 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 18 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika