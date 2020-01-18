18 Ocak 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 18 Ocak 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

18 Ocak 2020 Atv Yayın Akışı

11 dakika önce

18 Ocak 2020 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

18 Ocak 2020 Atv Yayın Akışı, System.String[]

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

00:20 Son Durak

01:30 Aşk ve Mavi

04:15 Seviyor Sevmiyor

07:00 Kahvaltı Haberleri

07:30 atv’de Hafta Sonu

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 Gün Ortası

13:15 İyi Bir Dinozor

14:00 Beni Bırakma

15:05 Hercai

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Hercai

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

Nihat Hatipoğlu, Atv, TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çukur'un merakla beklenen 84. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağatay kimi öldürdü?
Kırmızı ışıkta geçen yayadan ilginç savunma: Ben Avrupa'da kalmış adamım Benzin istasyonunda görevlilerle şakalaşan polis, ardından kafasına sıktı İlkokul öğrencisi, valinin makam aracındaki bayrağı öptü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 06:56:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 18 Ocak 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]