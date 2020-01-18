18 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 18 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

18 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

11 dakika önce

18 Ocak 2020 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

18 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

00:00 Futbolun Şehirleri

00:45 Kısa Özet: MKE Ankaragücü - Konyaspor

01:00 Maç Sonu

01:00 Maç Saati

01:15 Süper Lig Maç Sonu

02:30 Süper Lig'in Gol Kralları

02:45 Maç Saati

02:45 İlk Yarının Golleri

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

04:00 Haftanın Öyküleri

04:30 İlk Yarının Golleri

04:30 Maç Sonu

04:45 Maç Saati

06:00 Dünden Bugüne

06:30 Özel Röportaj

06:30 Maç Saati

07:00 Maç Saati

08:15 Maç Saati

10:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

10:30 Haftanın Öyküleri

10:30 Maç Sonu

11:00 Taraftar

12:00 Maç Saati

12:00 Futbolun Şehirleri

12:00 Taraftar

12:45 Süper Lig'in Gol Kralları

13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

13:45 Maç Saati

14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

14:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin

14:35 Maç Başlıyor

15:30 Taraftar

15:30 Haftanın Öyküleri

16:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

16:00 Maç Önü

16:35 Maç Başlıyor

17:00 M. Başakşehir - BTCTurk Malatya

17:00 Futbolun Şehirleri

17:00 Maç Başlıyor

17:45 Süper Lig Haftanın Golleri

17:45 Devre Arası

18:00 M. Başakşehir - BTCTurk Malatya

18:00 Taraftar

18:00 Futbolun Şehirleri

19:00 Maç Önü

20:00 MKE Ankaragücü - İH Konyaspor

20:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe

20:45 Devre Arası

21:00 MKE Ankaragücü - İH Konyaspor

21:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe

21:15 Devre Arası

22:00 Süper Lig Maç Özetleri

22:00 Maç Sonu

22:30 Süper Lig Maç Sonu

23:45 Maç Sonu

MKE Ankaragücü, TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çukur'un merakla beklenen 84. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağatay kimi öldürdü?
Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın başında 26 maçta 11 galibiyet, 12 mağlubiyet aldı UEFA duyurdu! En fazla borcu olan takım Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Gaziantep maçı kadrosu belli oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 06:57:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 18 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]