18 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

00:00 Futbolun Şehirleri

00:45 Kısa Özet: MKE Ankaragücü - Konyaspor

01:00 Maç Sonu

01:00 Maç Saati

01:15 Süper Lig Maç Sonu

02:30 Süper Lig'in Gol Kralları

02:45 Maç Saati

02:45 İlk Yarının Golleri

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

04:00 Haftanın Öyküleri

04:30 İlk Yarının Golleri

04:30 Maç Sonu

04:45 Maç Saati

06:00 Dünden Bugüne

06:30 Özel Röportaj

06:30 Maç Saati

07:00 Maç Saati

08:15 Maç Saati

10:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

10:30 Haftanın Öyküleri

10:30 Maç Sonu

11:00 Taraftar

12:00 Maç Saati

12:00 Futbolun Şehirleri

12:00 Taraftar

12:45 Süper Lig'in Gol Kralları

13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

13:45 Maç Saati

14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

14:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin

14:35 Maç Başlıyor

15:30 Taraftar

15:30 Haftanın Öyküleri

16:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

16:00 Maç Önü

16:35 Maç Başlıyor

17:00 M. Başakşehir - BTCTurk Malatya

17:00 Futbolun Şehirleri

17:00 Maç Başlıyor

17:45 Süper Lig Haftanın Golleri

17:45 Devre Arası

18:00 M. Başakşehir - BTCTurk Malatya

18:00 Taraftar

18:00 Futbolun Şehirleri

19:00 Maç Önü

20:00 MKE Ankaragücü - İH Konyaspor

20:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe

20:45 Devre Arası

21:00 MKE Ankaragücü - İH Konyaspor

21:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe

21:15 Devre Arası

22:00 Süper Lig Maç Özetleri

22:00 Maç Sonu

22:30 Süper Lig Maç Sonu

23:45 Maç Sonu