18 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 beIN Manşet
00:00 Futbolun Şehirleri
00:45 Kısa Özet: MKE Ankaragücü - Konyaspor
01:00 Maç Sonu
01:00 Maç Saati
01:15 Süper Lig Maç Sonu
02:30 Süper Lig'in Gol Kralları
02:45 Maç Saati
02:45 İlk Yarının Golleri
03:00 beIN Manşet
03:30 Maç Saati
04:00 Haftanın Öyküleri
04:30 İlk Yarının Golleri
04:30 Maç Sonu
04:45 Maç Saati
06:00 Dünden Bugüne
06:30 Özel Röportaj
06:30 Maç Saati
07:00 Maç Saati
08:15 Maç Saati
10:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
10:30 Haftanın Öyküleri
10:30 Maç Sonu
11:00 Taraftar
12:00 Maç Saati
12:00 Futbolun Şehirleri
12:00 Taraftar
12:45 Süper Lig'in Gol Kralları
13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
13:45 Maç Saati
14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
14:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin
14:35 Maç Başlıyor
15:30 Taraftar
15:30 Haftanın Öyküleri
16:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
16:00 Maç Önü
16:35 Maç Başlıyor
17:00 M. Başakşehir - BTCTurk Malatya
17:00 Futbolun Şehirleri
17:00 Maç Başlıyor
17:45 Süper Lig Haftanın Golleri
17:45 Devre Arası
18:00 M. Başakşehir - BTCTurk Malatya
18:00 Taraftar
18:00 Futbolun Şehirleri
19:00 Maç Önü
20:00 MKE Ankaragücü - İH Konyaspor
20:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe
20:45 Devre Arası
21:00 MKE Ankaragücü - İH Konyaspor
21:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe
21:15 Devre Arası
22:00 Süper Lig Maç Özetleri
22:00 Maç Sonu
22:30 Süper Lig Maç Sonu
23:45 Maç Sonu