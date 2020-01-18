18 Ocak 2020 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:05 Tenis

00:30 Alp Disiplini

01:25 Snowboard

01:45 Haberler

01:50 Biatlon

02:25 Haberler

02:30 Biatlon

03:05 Snooker

05:00 Alp Disiplini

05:00 Tenis

06:00 Tenis

06:15 Alp Disiplini

07:00 Snooker

09:00 Alp Disiplini

10:30 Kayakla Atlama

10:30 Wrc

11:00 Kayaklı Koşu

11:00 Tenis

12:30 Tenis

12:50 Kayaklı Koşu

14:00 Snooker

14:30 Kızak

15:00 Snooker

16:00 Snooker

19:30 Tenis

19:30 Snowboard

20:00 Tenis

21:00 Snooker

21:30 Tenis

21:40 Haberler

23:00 Haberler

23:05 Kayakla Atlama

23:45 Alp Disiplini