18 Ocak 2020 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Tenis
00:30 Alp Disiplini
01:25 Snowboard
01:45 Haberler
01:50 Biatlon
02:25 Haberler
02:30 Biatlon
03:05 Snooker
05:00 Alp Disiplini
05:00 Tenis
06:00 Tenis
06:15 Alp Disiplini
07:00 Snooker
09:00 Alp Disiplini
10:30 Kayakla Atlama
10:30 Wrc
11:00 Kayaklı Koşu
11:00 Tenis
12:30 Tenis
12:50 Kayaklı Koşu
14:00 Snooker
14:30 Kızak
15:00 Snooker
16:00 Snooker
19:30 Tenis
19:30 Snowboard
20:00 Tenis
21:00 Snooker
21:30 Tenis
21:40 Haberler
23:00 Haberler
23:05 Kayakla Atlama
23:45 Alp Disiplini