18 Ocak 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Yasak Elma

00:45 İlk Buluşma

02:45 Temizlik Benim İşim

03:30 Zuhal Topal’la Sofrada

04:15 Zuhal Topal’la Sofrada

05:45 İnadına Aşk

07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

11:15 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Benimle Söyle

12:15 Şevkat Yerimdar

13:45 Temizlik Benim İşim

14:00 Yasak Elma

15:30 Yasak Elma

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

16:45 Benimle Söyle

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20:00 Benimle Söyle

22:15 Benimle Söyle