18 Ocak 2020 Haberleri - Son Dakika

18 Ocak 2020 Haberleri
54 dakika önce
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Cenk Tosun'un golünün ardından İngilizler "Türkiye" diye bağırdı Denizli'de 30 adrese yapılan fuhuş baskınında 71 kişi gözaltına alındı! Çukur'un 84. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç ve Vartolu karşı karşıya geliyor