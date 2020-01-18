18 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Süper Lig Goller

00:00 İleri Üçlü

00:15 Parma - Roma

01:15 Spor Artı

02:00 Transfer Gündemi

02:00 Lig Raporu

02:30 Stadyum

04:10 Süper Lig Özetler

04:30 İngiltere Premier Lig Özetler

04:40 TFF 1. Lig Özetler

05:00 İleri Üçlü

05:10 Spor Kitaplığı

05:15 İngiltere Premier Lig Özetler

05:50 Almanya Bundesliga Özetler

06:10 Takvim Yaprakları

06:15 Spor Artı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

07:00 Süper Lig Özetler

07:05 TFF 1. Lig Özetler

07:10 İngiltere Premier Lig Özetler

07:45 Olimpiyat Yıldızları

08:00 Ziraat Türkiye Kupası Özetler

08:25 Lig Raporu

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:00 Spor Bülteni

09:15 İngiltere Premier Lig Özetler

09:40 İngiltere Premier Lig Goller

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:00 Süper Spor

10:25 Salto

10:55 Takvim Yaprakları

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

11:00 Ajans Saati

11:55 Hava Durumu

12:00 NBA Saati

12:30 Lig Raporu

12:55 Takvim Yaprakları

13:00 Spor Bülteni

13:25 Pendikspor - Yılport Samsunspor

13:50 İngiltere Premier Lig Panorama

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Gündem Futbol Transfer

14:15 Süper Lig Özetler

14:20 TFF 1. Lig Özetler

14:30 Pendikspor - Yılport Samsunspor

15:20 Spor Atlası

15:30 Spor Bülteni

15:30 Spor Hafta Sonu

16:00 Lig Raporu

16:30 1. Lig Gündemi

17:00 Avrupa Stüdyosu

17:25 Takvim Yaprakları

17:30 Spor Akşamı

17:50 Arsenal - Sheffield United

18:30 Lig Raporu

18:45 Süper Lig Özetler

19:00 Arsenal - Sheffield United

19:00 Spor Merkezi

20:00 Dakika Skor

21:30 Spor Ana Haber

21:45 Stadyum

22:00 Stadyum