18 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Süper Lig Goller
00:00 İleri Üçlü
00:15 Parma - Roma
01:15 Spor Artı
02:00 Transfer Gündemi
02:00 Lig Raporu
02:30 Stadyum
04:10 Süper Lig Özetler
04:30 İngiltere Premier Lig Özetler
04:40 TFF 1. Lig Özetler
05:00 İleri Üçlü
05:10 Spor Kitaplığı
05:15 İngiltere Premier Lig Özetler
05:50 Almanya Bundesliga Özetler
06:10 Takvim Yaprakları
06:15 Spor Artı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
07:00 Süper Lig Özetler
07:05 TFF 1. Lig Özetler
07:10 İngiltere Premier Lig Özetler
07:45 Olimpiyat Yıldızları
08:00 Ziraat Türkiye Kupası Özetler
08:25 Lig Raporu
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Spor Bülteni
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:40 İngiltere Premier Lig Goller
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:00 Süper Spor
10:25 Salto
10:55 Takvim Yaprakları
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
11:00 Ajans Saati
11:55 Hava Durumu
12:00 NBA Saati
12:30 Lig Raporu
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:25 Pendikspor - Yılport Samsunspor
13:50 İngiltere Premier Lig Panorama
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Gündem Futbol Transfer
14:15 Süper Lig Özetler
14:20 TFF 1. Lig Özetler
14:30 Pendikspor - Yılport Samsunspor
15:20 Spor Atlası
15:30 Spor Bülteni
15:30 Spor Hafta Sonu
16:00 Lig Raporu
16:30 1. Lig Gündemi
17:00 Avrupa Stüdyosu
17:25 Takvim Yaprakları
17:30 Spor Akşamı
17:50 Arsenal - Sheffield United
18:30 Lig Raporu
18:45 Süper Lig Özetler
19:00 Arsenal - Sheffield United
19:00 Spor Merkezi
20:00 Dakika Skor
21:30 Spor Ana Haber
21:45 Stadyum
22:00 Stadyum