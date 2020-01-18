18 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:40 Benim Adım Melek

01:30 Tutunamayanlar

03:40 Baba Can'dır

04:40 Şampiyon

05:00 Seksenler

05:50 Ömür Dediğin

06:20 Küçük Hanımefendi

07:40 İncir Ağacı

08:10 Beni Böyle Sev

08:55 Baba Can'dır

10:50 1'de Bugün

11:00 Tozkoparan

11:35 1'de Bugün

11:45 Hapishanedeki Çiçek

13:00 Aileler Yarışıyor

13:45 Şampiyon

15:15 İncir Ağacı

17:05 1'de Bugün

17:15 Seksenler

17:15 Tutunamayanlar

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht Abdülhamid

20:00 Kalk Gidelim