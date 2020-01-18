18 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00:40 Benim Adım Melek
01:30 Tutunamayanlar
03:40 Baba Can'dır
04:40 Şampiyon
05:00 Seksenler
05:50 Ömür Dediğin
06:20 Küçük Hanımefendi
07:40 İncir Ağacı
08:10 Beni Böyle Sev
08:55 Baba Can'dır
10:50 1'de Bugün
11:00 Tozkoparan
11:35 1'de Bugün
11:45 Hapishanedeki Çiçek
13:00 Aileler Yarışıyor
13:45 Şampiyon
15:15 İncir Ağacı
17:05 1'de Bugün
17:15 Seksenler
17:15 Tutunamayanlar
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht Abdülhamid
20:00 Kalk Gidelim