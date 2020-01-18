18 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 18 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

18 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı

11 dakika önce

18 Ocak 2020 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

18 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı, System.String[]

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:40 Benim Adım Melek

01:30 Tutunamayanlar

03:40 Baba Can'dır

04:40 Şampiyon

05:00 Seksenler

05:50 Ömür Dediğin

06:20 Küçük Hanımefendi

07:40 İncir Ağacı

08:10 Beni Böyle Sev

08:55 Baba Can'dır

10:50 1'de Bugün

11:00 Tozkoparan

11:35 1'de Bugün

11:45 Hapishanedeki Çiçek

13:00 Aileler Yarışıyor

13:45 Şampiyon

15:15 İncir Ağacı

17:05 1'de Bugün

17:15 Seksenler

17:15 Tutunamayanlar

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht Abdülhamid

20:00 Kalk Gidelim

Tutunamayanlar, TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çukur'un merakla beklenen 84. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağatay kimi öldürdü?
Kırmızı ışıkta geçen yayadan ilginç savunma: Ben Avrupa'da kalmış adamım Benzin istasyonunda görevlilerle şakalaşan polis, ardından kafasına sıktı İlkokul öğrencisi, valinin makam aracındaki bayrağı öptü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 06:56:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 18 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]