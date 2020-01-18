18 Ocak 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

01:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

01:15 Doya Doya Moda

02:20 Doya Doya Moda

03:10 Seda Sayan İle Yemekteyiz

04:30 Seda Sayan İle Yemekteyiz

05:30 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 8'de Bugün

08:30 Çook Yaşa

09:30 Gel Konuşalım

09:45 Oynat Bakalım

10:00 Doğduğun Ev Kaderindir

12:00 Doya Doya Moda

13:30 Hastanede Hayat

14:30 O Ses Türkiye

16:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz

16:30 Eser Yenenler Show

19:00 Sinema

20:00 O Ses Türkiye