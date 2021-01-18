18 Ocak 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Transformers: Yenilenlerin İntikamı

02:15 Kanatsız Kuşlar

03:20 Kanatsız Kuşlar

04:45 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

05:35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

07:30 atv’de Hafta Sonu

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

11:45 Dizi TV

12:35 Akıncı

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

15:50 Maraşlı

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Hercai

20:00 Maraşlı