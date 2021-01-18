18 Ocak 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

18 Ocak 2021 Atv Yayın Akışı
18.01.2021 06:42
18 Ocak 2021 Pazartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Transformers: Yenilenlerin İntikamı
02:15 Kanatsız Kuşlar
03:20 Kanatsız Kuşlar
04:45 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
05:35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
07:30 atv’de Hafta Sonu
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
11:45 Dizi TV
12:35 Akıncı
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:50 Maraşlı
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hercai
20:00 Maraşlı
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