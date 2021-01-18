18 Ocak 2021 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Arıza

00:15 Ramo

02:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

03:00 Çukur

05:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

06:00 Çocuktan Al Haberi

06:00 Arıza

07:30 Yeni Gelin

09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

10:00 Pazar Sürprizi

11:30 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

12:30 Adını Feriha Koydum

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Alev Alev

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

17:00 Çocuktan Al Haberi

18:45 Show Ana Haber

20:00 Arıza

20:00 Çukur