Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
05:05 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Fiorentina - Inter
07:00 İlk Baskı
08:40 Almanya Bundesliga Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Süper Lig Özetler
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:20 Efsanelerin İzinde
09:25 Takvim Yaprakları
09:30 Orhan Ayhan'la
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:00 Stadyum
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:35 İtalya Kupası Magazin
13:00 Spor Bülteni
13:45 Spor Kitaplığı
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Hafta Sonu
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol Transfer
16:00 Derbi Özel
17:55 Hava Durumu
18:00 Stadyum
18:00 Spor Merkezi
19:00 Dakika Skor
20:45 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 18 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika