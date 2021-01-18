18 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

18 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı

18.01.2021 06:42
18 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

18 Ocak 2021 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

05:05 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Fiorentina - Inter

07:00 İlk Baskı

08:40 Almanya Bundesliga Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Süper Lig Özetler

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:20 Efsanelerin İzinde

09:25 Takvim Yaprakları

09:30 Orhan Ayhan'la

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:00 Stadyum

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:35 İtalya Kupası Magazin

13:00 Spor Bülteni

13:45 Spor Kitaplığı

13:50 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 Spor Hafta Sonu

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol Transfer

16:00 Derbi Özel

17:55 Hava Durumu

18:00 Stadyum

18:00 Spor Merkezi

19:00 Dakika Skor

20:45 Stadyum

18 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı

İstiklal Marşı, Orhan Ayhan, Almanya, Trt, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 18 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'den Yunan Başpiskopos İeronimos'un İslam'ı hedef alan sözlerine sert tepki: Şiddetle kınıyoruz Brezilya, Çin'in geliştirdiği koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi Derbiyi kazanan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ı duygulandıran anlar: Hepsine teşekkür ediyorum Volkan Demirel'in eşi Zeynep, oyun havası eşliğinde spor yaptı Maddi sıkıntılar yaşayan Serdar Ortaç: Arabayı kardeşim aldı, benzini kız arkadaşım ödüyor Takdir toplayan hareket! Belediye başkanı, eline kürek alıp vatandaşın kapısındaki karı küredi Üç kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mesut Özil, İstanbul'a geldi Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mesut Özil, İstanbul'a geldi         
01:34
Beşiktaşlı Josef de Souza sözünde durdu, buz tutmuş havuza atladı Beşiktaşlı Josef de Souza sözünde durdu, buz tutmuş havuza atladı         
23:30
Metro raylarına atlayan çıplak adam, elektrik çarpması sonucu öldü Metro raylarına atlayan çıplak adam, elektrik çarpması sonucu öldü         
22:48
Diagne ve Luyindama'yı eleştiren Terim'den Muslera müjdesi: Denizli maçında oynayacak Diagne ve Luyindama'yı eleştiren Terim'den Muslera müjdesi: Denizli maçında oynayacak         
21:42
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yüz yüze eğitim kademeli olarak başlayacak Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yüz yüze eğitim kademeli olarak başlayacak         
21:25
Trump'ı silip atacak! ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın ilk talimatları belli oldu Trump'ı silip atacak! ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın ilk talimatları belli oldu         
20:38
Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim         
18:45
17 yaşındaki TikTok fenomeni cinayet şüphelisi oldu: Annesi ve amcasını öldürdü 17 yaşındaki TikTok fenomeni cinayet şüphelisi oldu: Annesi ve amcasını öldürdü         
15:36
Sivasspor'un karda oynanan Başakşehir maçında sahaya beyaz formayla çıkması dünya gündeminde Sivasspor'un karda oynanan Başakşehir maçında sahaya beyaz formayla çıkması dünya gündeminde         
14:07
Minibüs şoförü Minibüs şoförü "Son param üzülerek harcıyorum" yazılı 20 TL'nin sahibini arıyor         
12:58
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak         
11:53
2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor 2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor         
11:46
İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü         
10:49
Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz         
10:33
Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı         
09:11
Sular çekilince altıncı yüzyıldan kalma kaya mezarları ortaya çıktı Sular çekilince altıncı yüzyıldan kalma kaya mezarları ortaya çıktı         
09:04
Aşı olmayacakları vatan hainliğiyle suçlayan Prof. Dr. Sönmez şimdi de köpek benzetmesiyle tepkilerin odağında Aşı olmayacakları vatan hainliğiyle suçlayan Prof. Dr. Sönmez şimdi de köpek benzetmesiyle tepkilerin odağında         
08:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2021 07:08:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 18 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei