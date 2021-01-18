18 Ocak 2021 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

18 Ocak 2021 Tv8 Yayın Akışı
18.01.2021 06:42
18 Ocak 2021 Pazartesi günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Kırmızı Oda
01:30 Doğduğun Ev Kaderindir
04:30 8x8
05:45 Bilginiz Olsun
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:00 Çook Yaşa
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
09:30 Kırmızı Oda
10:00 Survivor Panorama
13:30 Doğduğun Ev Kaderindir
13:45 Doya Doya Moda
15:30 Osman Pazarlama
17:15 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
17:45 Survivor Panorama
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
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