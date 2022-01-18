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18 Ocak 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika

18 Ocak 2022 Star Yayın Akışı

18.01.2022 06:42
18 Ocak 2022 Star Yayın Akışı

18 Ocak 2022 Salı günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Annemizi Saklarken

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Söz

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Büyük Göç

23:00 Büyük Göç

18 Ocak 2022 Star Yayın Akışı
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Sabahın Sultanı Seda Sayan, Star, GÖÇ, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 18 Ocak 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 18 Ocak 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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