Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 İngiltere Premier Lig Özetler
02:30 İtalya Serie A Özetler
02:50 Gençlerbirliği - Adanaspor A.Ş.
04:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
05:05 Spor Toto 1. Lig Özetler
05:35 Futbol Gecesi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Efsanelerin İzinde
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:45 Spor Toto Süper Lig Goller
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 İngiltere Premier Lig Özetler
13:55 Spor Takvimi
14:00 TBMM-TV
16:00 Hedef Süper Lig
17:25 Spor Takvimi
17:30 Spor Merkezi
18:30 Aktüel Futbol
19:25 Lazio - Udinese
21:30 Dakika Skor
22:00 Futbol Gecesi
22:55 Juventus - Sampdoria
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 18 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika