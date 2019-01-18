18 Ocak Cuma Dha Spor Gündemi
12 dakika önce
SPOR TOTO SÜPER LİG20: 30 Akhisarspor - BeşiktaşSPOR TOTO 1. LİG19: 00 Adana Demirspor - Kardemir KarabüksporGALATASARAYSarı-kırmızılılarda MKE Ankaragücü maçının hazırlıkları tamamlanacak.
SPOR TOTO SÜPER LİG
20: 30 Akhisarspor - Beşiktaş
SPOR TOTO 1. LİG
19: 00 Adana Demirspor - Kardemir Karabükspor
GALATASARAY
Sarı-kırmızılılarda MKE Ankaragücü maçının hazırlıkları tamamlanacak.
FENERBAHÇE
Bursaspor maçının çalışmaları başlayacak.
BASKETBOL
-Euroleague
20: 30 Anadolu Efes - Darüşşafaka Tekfen
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:23 Kaynak: DHA
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