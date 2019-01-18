Son Dakika Haberleri: 18 Ocak Cuma Dha Spor Gündemi

18 Ocak Cuma Dha Spor Gündemi

12 dakika önce

SPOR TOTO SÜPER LİG20: 30 Akhisarspor - BeşiktaşSPOR TOTO 1. LİG19: 00 Adana Demirspor - Kardemir KarabüksporGALATASARAYSarı-kırmızılılarda MKE Ankaragücü maçının hazırlıkları tamamlanacak.

18 Ocak Cuma Dha Spor Gündemi, System.String[]
SPOR TOTO SÜPER LİG

20: 30 Akhisarspor - Beşiktaş

SPOR TOTO 1. LİG

19: 00 Adana Demirspor - Kardemir Karabükspor

GALATASARAY

Sarı-kırmızılılarda MKE Ankaragücü maçının hazırlıkları tamamlanacak.

FENERBAHÇE

Bursaspor maçının çalışmaları başlayacak.

BASKETBOL

-Euroleague

20: 30 Anadolu Efes - Darüşşafaka Tekfen

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:23 Kaynak: DHA

MKE Ankaragücü, Adana Demirspor, Spor
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