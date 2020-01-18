18 Ocak Cumartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 18 Ocak Cumartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

18 Ocak Cumartesi DHA Spor Gündemi

6 saat önce

FenerbahçeGALATASARAY11.00 Sarı-kırmızılı kulüpte yeni üyeler için berat töreni düzenlenecek.

18 Ocak Cumartesi DHA Spor Gündemi, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor

17.00 Medipol Başakşehir - BtcTurk Yeni Malatyaspor

20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe

GALATASARAY

11.00 Sarı-kırmızılı kulüpte yeni üyeler için berat töreni düzenlenecek.

TFF 1. LİG

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor - Altay

16.30 Adanaspor - Akhisarspor

19.00 Altınordu - Hatayspor

- TFF 2'nci ve 3'üncü Lig'de 19'uncu hafta maçları oynanacak.

BASKETBOL

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.00 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - OGM Ormanspor (Servet Tazegül)

14.00 Samsun Canik Belediyespor - Hatay Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

16.00 Bellona Kayseri Basketbol - Birevim Elazığ İl Özel İdare (Kadir Has Kongre Merkezi)

17.30 İzmit Belediyespor - Beşiktaş TRC İnşaat (Kocaeli Atatürk)

VOLEYBOL

AXA Sigorta Efeler Ligi

14.00 Arhavi Voleybol - Bursa Büyükşehir Belediyespor (Arhavi)

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Ziraat Bankası (Haldun Alagaş)

15.30 Tokat Belediye Plevne - Arkas Spor (Ali Yücel)

16.00 Sorgun Belediyespor - Spor Toto (Sorgun)

18.00 Halkbank - Fenerbahçe HDI Sigorta (TVF Başkent)

AVRUPA LİGLERİ

17.30 Fortuna Düsselfdorf - Werder Bremen (Kenan Karaman - Kaan Ayhan - Nuri Şahin - Ömer Toprak)

17.30 Köln - Wolfsburg

18.00 Manchester City - Crystal Palace (Cenk Tosun)

20.00 Sassuolo - Torino (Mert Müldür)

20.30 Osasuna - Valladolid (Enes Ünal)

20: 30 Leipzig - Union Berlin (Yunus Mallı)

21.45 Feyenoord - Heerenveen (Orkun Kökçü)


Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe, Hes Kablo, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:29 Kaynak: DHA
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