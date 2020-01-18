18 Ocak Cumartesi DHA Spor Gündemi

Hes Kablo Kayserispor
17.00 Medipol Başakşehir - BtcTurk Yeni Malatyaspor20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe
GALATASARAY11.00 Sarı-kırmızılı kulüpte yeni üyeler için berat töreni düzenlenecek.
TFF 1. LİG14.00 Cesar Grup Ümraniyespor - Altay16.30 Adanaspor - Akhisarspor19.00 Altınordu - Hatayspor
- TFF 2'nci ve 3'üncü Lig'de 19'uncu hafta maçları oynanacak.
BASKETBOLHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi14.00 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - OGM Ormanspor (Servet Tazegül)14.00 Samsun Canik Belediyespor - Hatay Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)16.00 Bellona Kayseri Basketbol - Birevim Elazığ İl Özel İdare (Kadir Has Kongre Merkezi)17.30 İzmit Belediyespor - Beşiktaş TRC İnşaat (Kocaeli Atatürk)
VOLEYBOLAXA Sigorta Efeler Ligi14.00 Arhavi Voleybol - Bursa Büyükşehir Belediyespor (Arhavi)14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Ziraat Bankası (Haldun Alagaş)15.30 Tokat Belediye Plevne - Arkas Spor (Ali Yücel)16.00 Sorgun Belediyespor - Spor Toto (Sorgun)18.00 Halkbank - Fenerbahçe HDI Sigorta (TVF Başkent)
AVRUPA LİGLERİ17.30 Fortuna Düsselfdorf - Werder Bremen (Kenan Karaman - Kaan Ayhan - Nuri Şahin - Ömer Toprak)17.30 Köln - Wolfsburg 18.00 Manchester City - Crystal Palace (Cenk Tosun)20.00 Sassuolo - Torino (Mert Müldür)20.30 Osasuna - Valladolid (Enes Ünal)20: 30 Leipzig - Union Berlin (Yunus Mallı)
21.45 Feyenoord - Heerenveen (Orkun Kökçü)