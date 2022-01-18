18 Ocak Saat: 11.15! Altının gram fiyatı 789 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 786,4 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 789 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.294 lira, cumhuriyet altını da 5.270 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, yüzde 0,1 değer kaybıyla 1.816 dolar seviyelerinde bulunuyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl 4 kez faiz artırımına gideceği ve ilk adımı mart ayında atacağı beklentilerinin güçlenmesinin altının ons fiyatında oynaklığı artırdığını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da gündemdeki yerini koruduğunu söyledi. Bugün, Japonya Merkez Bankası'nın genişleyici politikasını sürdüreceğini açıklamasının ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,8570 ile 2 yılın en yüksek seviyesine çıktığını belirten analistler, buna paralel artan dolar talebinin altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti.

ONS ALTINDA 1.830 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, yurt içinde ise yüzde 0,4 artan dolar kurunun ise altın fiyatlarında yükselişe neden olduğunu kaydetti. Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de New York Fed Sanayi Endeksinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların direnç, 1.790 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.