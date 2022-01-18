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18 Ocak Saat 11.15! Güne yükselişle başlayan dolar 13,51'den işlem görüyor - Son Dakika

18 Ocak Saat 11.15! Güne yükselişle başlayan dolar 13,51'den işlem görüyor

18.01.2022 11:12

18 Ocak günü Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 13,51 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 15,42'den, sterlin ise 18,44'ten satılıyor.

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 azalışla 13,4406'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla 13,51 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 15,42'den, sterlin/TL ise 18,44'ten satılıyor. Dolar endeksi, dün yüzde 0,1 değer kazanmasının ardından bugün de yükselişini sürdürerek önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 95,35 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi ise yüzde 0,04 azalışla 1,1402'den alıcı buluyor.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARINDA

Analistler, Japonya Merkez Bankası'nın politika faizini değiştirmemesi ve genişleyici para politikasına devam edeceğini açıklamasının ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,8570 ile son iki yılın en yüksek seviyesini gördüğünü ve faizlerdeki bu yükseliş eğiliminin küresel ölçekte dolar talebini artırdığını kaydetti. Bu hafta perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararı ve karar metninde verilecek mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurgulayan analistler, bugün Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de New York Fed Sanayi Endeksinin takip edileceğini belirtti. Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 94,5 seviyesinin destek, 95,5'in direnç konumunda olduğunu söyledi.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Sterlin, dolar, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans 18 Ocak Saat 11.15! Güne yükselişle başlayan dolar 13,51'den işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 18 Ocak Saat 11.15! Güne yükselişle başlayan dolar 13,51'den işlem görüyor - Son Dakika
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