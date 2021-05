18. Oyuncu ve Modellik Kampı, Evren Yaşlak'ın Katılımıyla Gerçekleştirildi - Son Dakika

FRF Akademi, Evo Holding bünyesinde bulunan Evos Angels işbirliği ile yapılan organizasyonun medya sponsorluğunu Sinemaport yaptı.

Programda konuşmacı olarak, yapımcı Evren YAŞLAK, bilim insanı Recep DAĞISTANLI, yapımcı R. Faruk EKİZLER, yönetmen Cemil USAL, yapımcı Yusuf KISIR, Menajer Aydın GÜLER, Best Model Of Turkey 2020 birincisi Oğuzhan BOLAT, Best Model 2018 birincisi Ulaş Özgür ASLAN, Damat programından Yiğit Çetin ve Spor eğitmeni Ferdi Eliş ve Ali Can Demirkaya yaptı. Yoğun katılımın olduğu programda, pandemi kurallarının en üst seviyede gerçekleştiği bir etkinlik olarak 4 gün boyunca devam etti.

19. Kamp organizasyonu da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında başlayıp, 23 Mayıs'ta bitecek ve de gene aynı isimlerin yanı sıra, Best Model of Turkey 2018 birincisi Türkan Geyik, Best Model of World 2019 ve Best Model of Turkey 2019 birincisi Derya Ekşioğlu, Best Model of Turkey 2020 birincisi Melisa İmrak gibi tescilli isimlerin katılımıyla gerçekleşecektir.